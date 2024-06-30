ÖZEL HABER | Veli Kavlak: 6-1 Türkiye’ye avantaj sağlar

HOLLANDA GRUPTA ÜST DÜZEY OYNAMADI

- Turu geçen nereye kadar devam edebilir?

"Gelecek rakiplere bağlı. Tahminen diğer gruptan gelecek takım Hollanda olarak daha önde görünüyor. Oyun anlamında Hollanda grup maçlarında çok üst düzey performans göstermedi. O yüzden son 16 turunu geçen taraf yarı finali görebilir."

- Hazırlık maçındaki 6-1'lik yenilgi Türkiye'ye avantaj mı, dezavantaj mı sağlar?

"O hazırlık maçıydı. Şimdiki atmosfer, coşku çok farklı olacak. Avusturya çok öz güvenli şekilde geliyor. Türkiye de iyi bir performans göstermek istiyor. Heyecanla takımların birbirine nasıl üstünlük kurmaya çalıştıklarını göreceğiz. Rövanşı alma duygusu avantaj sağlayabilir."