Anelka ve Tuncay Şanlı yıllar sonra Ümraniyespor’da buluştu!

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Şanlı, "Sakaryaspor'u çalıştırdıktan sonra dinlenmek istiyordum ama başkanla konuştuktan sonra fikrim değişti. Burada Anelka'nın da olması beni heyecanlandırdı. Başkanın anlattıkları projeler ve Türk futbolu adına bazı şeylerin değişmesi adına buradayım. Sahada mücadele eden, keyif veren bir takım olacağını söyleyebilirim." dedi.

Yeni teknik direktörün imza töreninde konuşan Ömür Aydın ise "Uzun bir süredir Anelka ile kulübün kapılarını dünyaya açabilmesi için yoğun bir çalışma verdik. Teknik direktör konusunda da fikir birliğine vardık ve Tunay Şanlı da bizimle aynı ideallere sahip olduğunu söyledi." diye konuştu.

Yeni teknik direktörümüz tanıtmak için bir araya geldiklerini belirten Anelka, "Herkes zaten onu çok iyi tanıyor. Futbol ikonuydu ve benim arkadaşımdı. Birlikte oynadık ve bugün artık bizim teknik direktörümüz. Bol şans diliyorum. Kulübümüzde başarılar diliyorum. Hoş geldin Tuncay." ifadelerini kullandı.

- CENTRAL HOSPİTAL, ÜMRANİYESPOR'UN İSİM VE GÖĞÜS SPONSORU OLDU

Ümraniyespor, Central Hospital ile 1 yıllık isim ve göğüs sponsorluğu konusunda da sözleşme imzaladı.

Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ömür Aydın, "Bugün Ümraniyespor adına kıymetli bir anlaşmaya imza atıyoruz. Türk futbolunun daha ileri taşınmasında sponsorlar önem arz etmektir. Anlaşmaya vardığımız Central Hospital'a teşekkür ediyorum. Central Hospital, isim ve göğüs sponsorluğunda bize katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sponsoru duyurmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Anelka ise "Futbolcularımızın sakatlanmasını istemeyiz. Ama Central Hospital ile yakın ilişkilerimizin olması çok önemli. Herkese sponsorumuzun huzurunda teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.