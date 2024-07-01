SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Serdar Dursun’dan teklife ret

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'den ayrılarak Fatih Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun, devre arasında Sarı Lacivertli ekibe geri dönmüştü. Serdar Dursun'un, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kararını beklediği kulübe yakın kaynaklar tarafından gelen haberler arasındaydı.

TEKLİF DÜŞÜK GELDİ

Fenerbahçe, yerli golcü olarak takımda kalmasını istediği Serdar Dursun'a yeni kontrat önerdi ancak tecrübeli forvet bu teklifi çok düşük bulduğu için kabul etmedi. İstanbul'da kalmak isteyen ve iki İstanbul ekibiyle daha temasta olan tecrübeli oyuncunun görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geleceği öğrenildi. (Milliyet)