A Milli Futbol Takımı, Hollanda maçının hazırlıklarına devam etti

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü, fitness salonunda gerçekleştirilen mobilizasyon ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. İdman sahasına geçen oyuncular burada ısınma, pas ve taktik çalışmaları yaptı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyunculardan bir bölümü taktik oyun oynarken, diğer grup ise yenileme antrenmanı gerçekleştirdi.

Bir süredir adalesindeki zorlanma nedeniyle antrenmanlara katılmayan Samet Akaydin bugün takımla çalışmalara başlarken, Hollanda maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Orkun Kökçü ise sakatlığı nedeniyle idmanda yer almadı.

TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da bugün yapılan antrenmanı saha kenarından takip etti.

Ay-yıldızlılar, yarın TSİ 12.15'te kamp tesisinde yapacağı idmanla Hollanda karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.