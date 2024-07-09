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Giriş Tarihi: 9.7.2024 11:59

Konyaspor, Nzonzi ile yollarını ayırdı

Konyaspor, Nzonzi ile yollarını ayırdı

Konyaspor; Fransız futbolcu Steven Nzonzi ile yollarını ayırırken, Uğurcan Yazğılı’nın sözleşmesini ise 2026 yılına kadar uzattı.

Konyaspor; Fransız futbolcu Steven Nzonzi ile yollarını ayırırken, Uğurcan Yazğılı'nın sözleşmesini ise 2026 yılına kadar uzattı.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Konya'da kendi tesislerinde gerçekleştiren Konyaspor, ikinci etap çalışmalarına dün Kayseri'de başladı. Yeşil-beyazlılarda bir yandan da yeni sezonun kadro yapılanması için çalışmalar sürüyor.

Geçtiğimiz sezon takıma dahil olan Steven Nzonzi yollarını ayıran yeşil-beyazlılar, 2.5 yıldır yeşil-beyazlı formayı giyen ve 60 maçta görev alan Uğurcan Yazğılı'nın sözleşmesini ise 2026 yılına kadar uzattı.

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Konyaspor, Nzonzi ile yollarını ayırdı
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