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Giriş Tarihi: 10.7.2024 12:36

Adam Buksa kararını verdi! Beşiktaş ve Trabzonspor istemişti...

Adam Buksa kararını verdi! Beşiktaş ve Trabzonspor istemişti...

Lens'ten Antalyaspor'a kiralandığı dönemde gösterdiği performansla Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer listesine giren Adam Buksa, kariyeri hakkında kararını verdi.

2023/24 sezonunda Ligue 1 ekibi Lens'ten Antalyaspor'a kiralık gelen Adam Buksa, gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çekti. Başarılı futbolcu hakkında bir transfer gelişmesi yaşandı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR TRANSFER ETMEK İSTEDİ

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş ve Trabzonspor da Polonyalı golcüyü radarına aldı. Süper Lig devleri Buksa için transfer girişiminde bulundu.

BUKSA KARARINI VERDİ

Antalyaspor'daki performansıyla birçok takımın gözdesi haline gelen Adam Buksa kariyer planını oluşturdu. Golcü oyuncunun yeni adresi belli oldu.

KARİYERİNE AVRUPA'DA DEVAM EDECEK

Adam Buksa, tercihini Avrupa'dan yana kullandı. Buksa yeni takımı ile yarın sözleşme imzalayacak.

SÜPER LİG'İ SALLADI

27 yaşındaki Polonyalı santrfor geçen sezon Antalyaspor'da 35 maçta forma giydi ve 16 gol, 2 asist kaydetti.

Adam Buksa'nın kulübü Lens ile sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.

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Adam Buksa kararını verdi! Beşiktaş ve Trabzonspor istemişti...
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