Adam Buksa kararını verdi! Beşiktaş ve Trabzonspor istemişti...

2023/24 sezonunda Ligue 1 ekibi Lens'ten Antalyaspor'a kiralık gelen Adam Buksa, gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çekti. Başarılı futbolcu hakkında bir transfer gelişmesi yaşandı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR TRANSFER ETMEK İSTEDİ



Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş ve Trabzonspor da Polonyalı golcüyü radarına aldı. Süper Lig devleri Buksa için transfer girişiminde bulundu.

BUKSA KARARINI VERDİ



Antalyaspor'daki performansıyla birçok takımın gözdesi haline gelen Adam Buksa kariyer planını oluşturdu. Golcü oyuncunun yeni adresi belli oldu.

KARİYERİNE AVRUPA'DA DEVAM EDECEK



Adam Buksa, tercihini Avrupa'dan yana kullandı. Buksa yeni takımı ile yarın sözleşme imzalayacak.



SÜPER LİG'İ SALLADI



27 yaşındaki Polonyalı santrfor geçen sezon Antalyaspor'da 35 maçta forma giydi ve 16 gol, 2 asist kaydetti.

Adam Buksa'nın kulübü Lens ile sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.