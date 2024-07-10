SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Hedef Felix Uduokhai

Stoper hattına Gabriel Paulista takviyesi yaparak ilk adımı atan Beşiktaş, Mats Hummels, Stefan Savic ve Mario Hermoso ile temas kursa da istediği şartları bulamadı. Yönetim, dört bir koldan stoper arayışlarını sürdürürken Felix Uduokhai ile son aşamaya gelindi. Augsburg forması giyen 1.93'lük dev stoper ile el sıkışan Beşiktaş, 7 milyon Euro piyasa değeri bulunan oyuncunun kulübü ile pazarlıklarını sürdürürken, anlaşmanın kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

150 MAÇLIK BUNDESLIGA

26 yaşındaki futbolcunun kulübü ile 1 sezon sözleşmesinin kalması nedeniyle Augsburg bonservis için yüksek bedel talep etmezken, Kartal da bonuslarla 5 milyon Euro'ya işi bitirmenin peşinde. 1860 Münih'te futbola başlayıp A takım seviyesindeki başarılı performansı ile 2017'de Wolfsburg'a transfer olan Uduokhai, 2020'de 7 milyon Euro'ya Augsburg'a geçti. 150 Bundesliga maçında ter döken futbolcu 4 gol atarken, 1 kez de asist katkısı sundu. (Fanatik)

