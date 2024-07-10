Son dakika Beşiktaş haberi: Immobile’nin vizesi Mertens ve Bonucci’den

Beşiktaş'ın Ciro Immobile ile anlaşmaya varması İtalyan basınında manşetlerde… Corriere dello Sport, her sezon için 5 milyon Euro'ya tamam diyen İtalyan oyuncunun 3 yıllık anlaşmayı da kabul ettiğini duyurdu. Immobile'nin önceki gece menajerler Marco Sommella ve Alessandro Moggi ile buluşarak kontratı konuştuğu ve iki menajerin ekiplerinin sözleşmenin detaylarını dikkatle incelediğinin altı çizildi. Tecrübeli ismin teklifi kabul etmesindeki en önemli detay ise Mertens ve Bonucci oldu. Immobile'nin Serie A'nın iki efsane ismini arayarak Beşiktaş'ı ve Türkiye'yi sorduğunu duyuran İtalyanlar, aldığı olumlu karşılık sonrasında 34 yaşındaki golcü de siyah-beyazlılara yaklaştı.



LAZIO BAŞKANI BONSERVİS YÜKSELTİYOR



Beşiktaş ile Ciro Immobile arasında pürüz kalmazken gözler de oyuncunun kulübü Lazio'ya çevrildi. İtalyan ekibinin başkanı Lotito, oyuncuyu düşük bir bedelle bırakmamak için işi yokuşa sürerken 3-4 milyon Euro'luk bir bonservise 'tamam' diyeceği duyuruldu. Beşiktaş yönetimi ise pazarlıklarını sürdürüyor.