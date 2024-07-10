SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’un istediği golcü: Lorenzo Lucca

Yeni sezonun hazırlıklarını Portekizli teknik adam Jose Mourinho liderliğinde sürdüren Fenerbahçe için flaş bir transfer iddası ortaya atıldı. İtalya'da yayın yapan TVPLAY'de yer alan habere göre Mourinho, Udinese forması giyen 2.01 boyundaki santrfor Lorenzo Lucca'yı transfer etmek istiyor.

29 GOL, 4 ASİST

Haberde, Lucca'nın İtalya'dan ayrılmak istemediği ve bu durumun transferin gerçekleşme ihtimalini zorlaştırdığı da aktarıldı. Geride bıraktığımız sezonu Udinese'de kiralık olarak geçiren ve sezonun tamamlanmasının ardından 8 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile kulübe katılan 23 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinin forması ile toplamda çıktığı 39 karşılaşmada 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 23 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 12 milyon euro. Lucca'nın kulübü ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.