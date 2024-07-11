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Giriş Tarihi: 11.7.2024 23:45

Trabzonspor, sezon hazırlıklarını Macaristan'da sürdürüyor

AA
Trabzonspor, sezon hazırlıklarını Macaristan’da sürdürüyor

Trabzonspor, sezon öncesi 2. etap yurt dışı kampı çalışmalarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdürüyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yaptığı otelin sahasında günü çift antrenmanla geçirdi.

Akşam yapılan antrenmana milli oyuncular Uğurcan Çakır, Denis Draguş, Thomas Meunier ile Poyraz Efe Yıldırım katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular, idmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirdi. Şut çalışması ve dar alanda oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise turnuva yapıldı.

Trabzonspor'un önceki antrenmanlarında ayrı çalışan Anthony Nwakeme de takımla çalışmaya başladı.

Bordo mavili ekip, yarın çift antrenmanla sezon hazırlıklarına devam edecek.

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Trabzonspor, sezon hazırlıklarını Macaristan'da sürdürüyor
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