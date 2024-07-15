Barış Alper Yılmaz satılık değil!

G.Saray'da futbolun patronu olarak göreve başlayan yönetici İbrahim Hatipoğlu, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmaları için Başkan Dursun Özbek ile sürekli temasta olduklarını söyleyen Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı: "İstesek bitirebileceğimiz sağ bek ve orta saha var. Görüştüklerimiz boşta, antrenmansız değil. Ya milli takım izninde ya kampta ya Copa America'da oynuyorlar. Kampa yetişmemesi bir problem değil.2. kampa yetişir. Rakiplerimiz 2-3 transfer yaptı diye kıyamet kopuyor.Barış Alper Yılmaz dahil birçok oyuncuya teklif geliyor. Ama Barış satılık değil. Kerem'i de bırakmak istemiyoruz."Doue için 8-9 milyon Euro teklif yaptığımız yazıldı ama daha az bir teklif yaptık.Doue, ihtimallerimizden bir tanesi. Herhangi negatif bir durum yok, görüşmeler devam ediyor. McTominay ve Doue ile eş zamanlı yürüyen başka oyuncular var. Wan-Bissaka da önceliğimiz değil.""Kanat arayışımız yok. Hem sağ hem de sol kanatta ciddi oyuncularımız var. Oğuz Aydın, Türk olmasından dolayı yatırım olarak düşünebileceğimiz bir oyuncuydu. Şartlarımızı bildirdik. Biz olsun diye ısrarcı değiliz."