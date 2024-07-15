Galatasaraylı yönetici İbrahim Hatipoğlu’ndan flaş transfer açıklamaları!

Transfer çalışmaları için Başkan Dursun Özbek ile sürekli temasta olduklarını söyleyen Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı: "İstesek bitirebileceğimiz sağ bek ve orta saha var. Görüştüklerimiz boşta, antrenmansız değil. Ya milli takım izninde ya kampta ya Copa America'da oynuyorlar. Kampa yetişmemesi bir problem değil. Alacağımız oyuncular, hazır gelecektir. 2. kampa yetişir. Rakiplerimiz 2-3 transfer yaptı diye kıyamet kopuyor. Bu takım, o rakiplere geçen sezon 50 puan fark attı. Barış Alper Yılmaz dahil birçok oyuncuya teklif geliyor. Ama Barış satılık değil. Kerem'i de bırakmak istemiyoruz."

DOUE İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ

"Doue için 8-9 milyon Euro teklif yaptığımız yazıldı ama daha az bir teklif yaptık. Sağ bekteki bütçemiz 10-11 milyon Euro değil. Bunun altında bir bütçe ayırdık. Doue, ihtimallerimizden bir tanesi. Herhangi negatif bir durum yok, görüşmeler devam ediyor. McTominay ve Doue ile eş zamanlı yürüyen başka oyuncular var. Wan-Bissaka da önceliğimiz değil."

OĞUZ AYDIN'DA ISRAR ETMEDİK

"Kanat arayışımız yok. Hem sağ hem de sol kanatta ciddi oyuncularımız var. Oğuz Aydın, Türk olmasından dolayı yatırım olarak düşünebileceğimiz bir oyuncuydu. Şartlarımızı bildirdik. Biz olsun diye ısrarcı değiliz."