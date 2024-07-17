Murat Özbostan’dan TFF seçimi analizi: İşte Mehmet Büyükekşi’ye destek veren kulüpler

Murat Özbostan'ın yazısı şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlık seçimi yarın Ankara'da yapılacak.. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ile Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu.. İki başkan divan kuruluna 64 imzayı verdiklerinde resmen aday olacaklar.. İki isim de liste çalışmalarına devam ediyor.. Mehmet Büyükekşi'nin ekibinde büyük bir değişim olacağını düşünmüyorum.. Belki 2-3 isim yerine başka kişiler gelir.. Sadece Yusuf Günay'ın karar aşamasında olduğunu duydum.. Bugün Ankara'da o listeler son halini alır.. Diğer aday İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da liste çalışmaları sürüyor.. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz bu listede olabilir. Büyükekşi'ye halihazırda Kayserispor, Konyaspor, Antalya, Alanya, Başakşehir, Çaykur Rize, Gaziantep, Bodrumspor ve Göztepe destek veriyor. Tabii buradaki önemli nokta 4 büyük takım.. Beşiktaş ve Fenerbahçe daha renk vermiş değil.. İki kulüp Ankara'ya gelir mi oy verir mi bilmem! Galatasaray, Büyükekşi'ye sıcak.. Trabzonspor, Hacıosmanoğlu için imza vermiş durumda.. Çoğu Karadeniz takımı da Trabzospor eski başkanını destekliyor.. Bu arada üçüncü aday Servet Yardımcı çekildiğini açıklamıştı.. Fakat bu beyanı dışında TFF'ye yolladığı resmi bir yazı yok. Yani şu an aday konumunda. Bugün fotoğraf daha net ortaya çıkar.."