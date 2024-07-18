SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Wendel hazır, Zenit direniyor

Galatasaray'da Sportif A.Ş Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün'ün önceki gün transferi için Rusya'ya çıkarma yaptığı Wendel'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un özel olarak istediği 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, Sarı-Kırmızılı takıma gelmek için çok istekli ancak kulübü bonservis pazarlıklarında indirime yanaşmıyor.

Galatasaray'ın 15 milyon Euro artı bonuslar şeklinde bir teklif yaptığı, Zenit'in ise 20 milyon Euro'da direttiği öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam edeceği ve orta yolun bulunması için çaba harcandığı kaydedildi.