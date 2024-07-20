Göztepe, hazırlık maçında Luton Town’u 3-2 mağlup etti

Müsabakaya Arda Özçimen, Djalma Silva, Taha Altıkardeş, Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare, Anthony Dennis, Isaac Solet, Yalçın Kayan, Romulo Cardoso ve Kubilay Kanatsızkuş ilk 11'i ile sahaya çıkan İzmir ekibi, 25'inci dakikada Kubilay'ın golüyle 1-0 öne geçti. Romulo, 28'inci dakikada şık bir golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. İlk yarıyı 2 farkla önde tamamlayan Göz-Göz, 54'üncü dakikada Yalçın Kayan'ın golüyle tabelayı 3-0'a getirdi. Ancak pes etmeyen Luton Town, 72'nci dakikada Zack Nelson'la farkı 2'ye indirdi. 89'u dakikada bir kez daha Zack Nelson sahneye çıktı ve skor 3-2 oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Göztepe, maçı 3-2 kazandı.

Öte yandan yarını izinli geçirecek olan Göztepe, kampın son hazırlık maçında 24 Temmuz Çarşamba günü Hırvat takımı NK Istra 1961 ile karşı karşıya gelecek.