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Giriş Tarihi: 21.7.2024 15:13

Colin Kazım-Richards, Arsenal'e hoca oldu

Bir dönem ülkemizin önemli kulüplerinde forma giyen Colin Kazım-Richards, antrenör olarak Arsenal akademisine katıldığını açıkladı.

Colin Kazım-Richards, Arsenal’e hoca oldu

Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor ve Fatih Karagümrük formaları giyen Colin Kazım-Richards, Arsenal akademisine antrenör olarak katıldı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Colin Kazım Richards, "Arsenal akademisindeki antrenör kadrosunun bir parçası olduğumu duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Mükemmellik ve gelişime olan bağlılığıyla tanınan bir kulübün parçası olmak benim için bir onur" ifadelerini kullandı.

37 yaşındaki eski futbolcunun kariyerinde 1 Hollanda Kupası, 1 Türkiye Süper Lig, 3 Türkiye Super Kupası, 1 İskoçya Ligi, 1 Yunanistan Süper Ligi, 1 Yunanistan Kupası ve 1 Brezilya Seria A şampiyonlukları bulunuyor.

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Colin Kazım-Richards, Arsenal'e hoca oldu
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