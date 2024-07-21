SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Wendel için rekor bonservis

17 milyon Euro ile tarihinde en çok Mario Jardel'e bonservis bedeli veren Galatasaray, Zenit'ten Wendel'i alabilmek için bu çıtayı yükseltecek. Kesenin ağzını açan Galatasaray, Zenit'in Brezilyalı oyuncusu için 20 milyon euroya kadar çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu rakama transfer edilirse, Galatasaray tarihinin en yüksek bonservis ödenmiş oyuncusu olacak.

OKAN BURUK ISRARLA İSTİYOR

Teknik Direktör Okan Buruk'un ısrarla istediği Brezilyalı orta saha oyuncusunun Zenit'e Galatasaray'da oynamak için rest çekmesinin transfere etki edeceği belirtildi. Rus ekibinin ilk önce Wendel'i kesinlikle satmak istemediği ancak oyuncunun ısrarı sonunda geri adım atıldığı bildirildi. Galatasaray'ın bu transferde gözünün karartmasının nedeni ise uzun yıllardır 8 numarada yaşanan problem olduğu öğrenildi. (Milliyet)

