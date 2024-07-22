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Giriş Tarihi: 22.7.2024 07:09

TFF yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu göreve başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün itibarıyla göreve başlıyor. Hacıosmanoğlu, seçimde Mehmet Büyükekşi'yi geride bırakarak koltuğu devralmıştı.

TFF yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu göreve başlıyor

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün Riva'da yönetimiyle beraber mesaisine başlayacak. Başkan ilk olarak yönetim kurulundaki görev bölümünü yapacak.

Bilindiği üzere Hacıosmanoğlu'nun çağrısı üzerine önceki gün, Merkez Hakem Kurulu istifasını vermişti. Diğer kurulların da bugün istifalarını yönetime iletmeleri bekleniyor.

Futboldaki sorunları çözeceklerini belirten Hacıosmanoğlu, "Futbol ailesini kucaklayacağız. Sevgi her şeyin üstesinden gelir. Geçmişte yaptıklarım, bir kulüp aidiyetinden kaynaklanmaktaydı. Artık ailenin lideriyim" demişti.

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TFF yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu göreve başlıyor
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