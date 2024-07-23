SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Metin Öztürk’ten Hamit Altıntop yalanlaması

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk açıklamalarda bulundu. Hamit Altıntop'u sportif direktörlüğe önerdiği iddiasına cevap veren Metin Öztürk, "Futboldan sorumlu yöneticilerimiz İbrahim Hatipoğlu ve Maruf Güneş'tir. Benim alanım değil" şeklinde konuştu.

Kardeşi Çetin Öztürk'ün, Dursun Özbek'in danışmanı olarak göreve başlamasıyla ilgili konuşan Metin Öztürk, "İki dönem Kürek Federasyonu başkanlığı yaptı. Kürek şubesiyle ilgili bir danışmanlık. Ücret alması ise söz konusu olamaz. Bu şube Bora Bahçetepe'ye bağlı. Başkanın birçok danışmanı olabilir" diye konuştu. (Milliyet)