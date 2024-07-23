Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Metin Öztürk'ten Hamit Altıntop yalanlaması
Giriş Tarihi: 23.7.2024 13:40 Son Güncelleme: 23.7.2024 13:45

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Metin Öztürk'ten Hamit Altıntop yalanlaması

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Hamit Altıntop'u sportif direktörlüğe önerdiği iddiasını yalanladı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Metin Öztürk’ten Hamit Altıntop yalanlaması

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk açıklamalarda bulundu. Hamit Altıntop'u sportif direktörlüğe önerdiği iddiasına cevap veren Metin Öztürk, "Futboldan sorumlu yöneticilerimiz İbrahim Hatipoğlu ve Maruf Güneş'tir. Benim alanım değil" şeklinde konuştu.

Kardeşi Çetin Öztürk'ün, Dursun Özbek'in danışmanı olarak göreve başlamasıyla ilgili konuşan Metin Öztürk, "İki dönem Kürek Federasyonu başkanlığı yaptı. Kürek şubesiyle ilgili bir danışmanlık. Ücret alması ise söz konusu olamaz. Bu şube Bora Bahçetepe'ye bağlı. Başkanın birçok danışmanı olabilir" diye konuştu. (Milliyet)

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Metin Öztürk'ten Hamit Altıntop yalanlaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA