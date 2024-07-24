Cimbom, Wendel’den vazgeçmek üzere! Alternatifi Ukraynalı yıldız...

GALATASARAY WENDEL'DEN VAZGEÇMEK ÜZERE



Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, Torreira'nın yanına düşündüğü Wendel için Zenit'le pazarlıklarını sürdürüyor. Ancak yönetim, görüşmelerin ağır ilerlemesi sebebiyle bu transferden vazgeçmek üzere. İki taraf arasında yapılan görüşmelerin bonservis bedelindeki anlaşmazlık nedeniyle sonlanabilir.





Zenit, Torino'dan Ivan Ilic'i kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor. Rus takımı, bu transferi bitirmeden Wendel'in ayrılığına izin vermiyor. Ilic'in Rusya'ya gidişi ise siyasi nedenlerle zor gözüküyor. Çıkan bu pürüzler, Galatasaray'ın işini zorlaştırıyor.



UKRAYNA İLE TEMAS KURULDU



Rus basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray, Wendel transferinde işi zorlaştığı için başka isimlere yöneldi. Galatasaray, Dinamo Kiev forması giyen Mykola Shaparenko için ilk teması kurdu ve oyuncu için bilgi istedi.

Sporx'in haberine göre; teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği Wendel için kısa bir süre daha beklenecek. Brezilyalı yıldızın transferi gerçekleşmemesi halinde Shaparenko için kulübüyle temasa geçilecek. Ancak 25 yaşındaki Ukraynalı oyuncunun transferi de kolay gözükmüyor.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek olan Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, bu turları başarıyla geçerse yıldız oyuncusunu bırakmak istemiyor. Ukrayna basınındaki haberlerde; Kiev'in Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde ayrılığa izin verebileceği belirtildi.