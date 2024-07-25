SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder’in fiyatı belirlendi

Lugano maçı öncesi UEFA listesine alınmayan Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Cengiz Ünder için dikkat çeken bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. İtalyan basını, Sarı-Lacivertliler'in milli futbolcu için talep ettiği bonservis bedelini duyurdu.

Lugano maçı öncesi UEFA listesine alınmayan sarı-lacivertli futbolcunun daha önce de İtalya'ya geri döneceği haberleri çıkmıştı. Bu kez ise Calciomercato'da yer alan habere göre; Kanarya, Cengiz'i Napoli, Fiorentina ve Bologna'ya önerdi. Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin olası bir satıştan 10 milyon euro civarında bir bonservis beklediği yazıldı.

