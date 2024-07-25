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Giriş Tarihi: 25.7.2024 15:03

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder'in fiyatı belirlendi

Fenerbahçe'nin Lugano ile oynadığı maç öncesi listeye ismi yazılmayan Cengiz Ünder'in durumu merak ediliyordu. İtalyan basını Sarı-Lacivertliler'in Milli yıldız için istediği bonservisi duyurdu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder’in fiyatı belirlendi

Lugano maçı öncesi UEFA listesine alınmayan Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Cengiz Ünder için dikkat çeken bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. İtalyan basını, Sarı-Lacivertliler'in milli futbolcu için talep ettiği bonservis bedelini duyurdu.

Lugano maçı öncesi UEFA listesine alınmayan sarı-lacivertli futbolcunun daha önce de İtalya'ya geri döneceği haberleri çıkmıştı. Bu kez ise Calciomercato'da yer alan habere göre; Kanarya, Cengiz'i Napoli, Fiorentina ve Bologna'ya önerdi. Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin olası bir satıştan 10 milyon euro civarında bir bonservis beklediği yazıldı.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Cengiz Ünder'in fiyatı belirlendi
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