SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sağ bekte mutlu son: Elias Jelert

Galatasaray'ın yılan hikâyesine dönen sağ bek transferi mutlu sonla bitti ve Elias Jelert'in, sarı-kırmızılı formayı giymesi kesinleşti. Kopenhag'a 9 milyon Euro bonservis ödeyecek Galatasaray, 4 yıllık sözleşme imzaladığı Danimarkalı futbolcuya her sezon 900 bin Euro verecek. KAP açıklaması an meselesi olan 21 yaşındaki oyuncunun bugün İstanbul'da olması bekleniyor.

BAH VE KABORE ÇOK PAHALI GELDI

Doue transferinden pazar akşamı vazgeçen sarı-kırmızılılar, iki gün boyunca birçok isimle görüştü. Benfica'dan Alexander Bah ve Manchester City'den İssa Kabore'nin 20 milyon Euro olan bonservisleri pahalı geldi. Tete'yi Panathinaikos'a satarak limiti açılan Galatasaray, işin finalinde Jelert'te karar kıldı ve 9 milyon Euro karşılığında Kopenhag'la el sıkıştı. Kariyerinde 97 maça çıkan 2003 doğumlu Danimarkalı oyuncu, 1 gol-6 asistlik katkı verdi.