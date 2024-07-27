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Giriş Tarihi: 27.7.2024 10:41

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da sürpriz! Rodrigo Becao'ya talip var

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao'ya Fransa'da talip çıktı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’da sürpriz! Rodrigo Becao’ya talip var

Sambacı'ya Fransız ekibi Lyon'un talip olduğu öğrenildi. Savunmaya takviye yapmayı planlayan Ligue 1 ekibinin 28 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine eklediği ve önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile temasa geçeceği öğrenildi.

Sarı-Lacivertliler'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun yedek stoper olarak kadroda düşündüğü tecrübeli futbolcunun da ayrılığa sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Geçen sezon başında Serie A ekibi Udinese'den yaklaşık 9 milyon Euro'ya kadroya katılan Becao geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle Sarı-Lacivertli formayla 22 maça çıkabildi. Becao, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe ile 2028'e kadar kontratı bulunan Rodrigo Becao'nın en güncel verilere göre 8 milyon Euro market değeri biçiliyor. Lyon'un kapıyı kaç para bedel ile çalacağı ise merak konusu...

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da sürpriz! Rodrigo Becao'ya talip var
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