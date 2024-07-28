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Giriş Tarihi: 28.7.2024 17:25

Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat, son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat, Teşvikiye Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

DHA
Adnan Polat’ın babası İbrahim Polat, son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da 93 yaşında hayatını kaybeden, sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat toprağa verildi. Polat'ın cenaze namazı, Teşvikiye Camisi'nde öğle namazını müteakip kılındı.

Cenaze namazına, Adnan Polat ve Polat ailesinin yanı sıra eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski başkanlardan Faruk Süren, eski yöneticilerden Abdürrahim Albayrak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Haluk Ulusoy, İstanbul Valisi Davut Gül, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın da olduğu sanat, siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

İbrahim Polat'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

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Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat, son yolculuğuna uğurlandı
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