SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho’dan Tadic’e yeni görev

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, transferde şu ana kadar yaptığı hamlelerle dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerde Oğuz Aydın ve Allan Saint Maximin transferleri sonrası kanat rotasyonu oldukça genişledi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geniş rotasyonun ardından yeni bir çözüm ürettiği aktarıldı. Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra genellikle sol kanatta tercih edilen Dusan Tadic'e saha içerisinde farklı bir rol verileceği belirtildi. Jose Mourinho'nun Sırp futbolcuyu, on numarada görevlendirmeyi düşündüğü kaydedildi. Mourinho'nun Tadic'i sezon içinde sık sık on numara pozisyonunda tercih edeceği aktarıldı.

SIRBİSTAN'DA 10 NUMARA

Dusan Tadic, Fenerbahçe'nin Lugano ile oynadığı ilk maçta 11'de sahada yer aldı ve 69 dakika sahada kaldı. Jose Mourinho'nun sol kanatta görevlendirdiği Dusan Tadic, Edin Dzeko'nun ilk golünde takımına penaltı kazandırdı. Sırp yıldız, Bosna Hersekli takım arkadaşının ikinci golünde asist yapma başarısı gösterdi. Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı müsabakalarda genellikle on numarada tercih edildi. Sırp yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Dusan Tadic'in güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin Euro. (Fotomaç)

