SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Emirhan Topçu ’Süper’ olacak

Beşiktaş, kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Emirhan Topçu'da sona geldi. Tarafların önerdiği ve talep ettiği rakamlar arasındaki farkın 500 bin Euro'ya düştüğü öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim, rakamı artırarak transferi tamamlamayı ve futbolcuyu Süper Kupa'da Galatasaray ile oynanacak maça yetiştirmeyi hedefliyor.

Beşiktaşlı olan ve çocukluk aşkında forma giymek isteyen 23 yaşındaki stopere, kulübüyle resmi anlaşma yapılmasının ardından 4 yıllık kontrat sunulacak. Emirhan'ın da bir an önce İstanbul'a gelip takıma katılmak istediği ve siyah-beyazlı formayı giymek için sabırsızlandığı belirtildi.

ONUR'UN YERİNE BÜNYAMİN BALCI

Bu arada Başakşehir, Onur Bulut için Beşiktaş'a 500 bin Euro teklif ederken Siyah-Beyazlılar 1 milyon Euro istedi. Görüşmelerin sürdüğü, oyuncunun da ayrılmayı arzu ettiği öğrenildi. Beşiktaş, Onur'a alternatif olarak belirlediği Bünyamin Balcı için Antalyaspor'la temas kurdu. Akdeniz ekibinin 2 milyon talep ettiği, Onur'un durumuna göre teklif sunulacağı kaydedildi.