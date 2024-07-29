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Giriş Tarihi: 29.7.2024 11:47

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan Calabria için teklif

Galatasaray'ın 27 yaşındaki sağ bek Davide Calabria'ya teklifte bulunduğu öne sürüldü.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’dan Calabria için teklif

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın İtalyan futbolcu Davide Calabria ile ilgilendiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, 27 yaşındaki sağ beke teklifini sunduğu aktarıldı. Relevo'nun haberine göre; Galatasaray'ın Milan forması giyen Davide Calabria'ya teklifte bulunduğu kaydedildi. 27 yaşındaki futbolcuya mevcut sözleşmesinden çok daha yüksek bir sözleşme önerildiği vurgulandı.

Davide Calabria'nın Türkiye'ye transfer olmak istememesi nedeniyle bu teklifi geri çevirdiği aktarıldı. Davide Calabria'nın Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. İtalyan futbolcunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro. Davide Calabria, Milan altyapısında yetişti.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'dan Calabria için teklif
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