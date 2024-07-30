BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da Onur ve Tayfur gidiyor

Transfer döneminde kaliteli ayaklar alarak kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ta artık veda zamanı Siyah-Beyazlılar'da iki futbolcu ile yollar ayrılıyor. Beşiktaş, Onur Bulut ve Tayfur Bigöl'e veda ediyor. Başakşehir'in teklifini kabul eden Onur Bulut, siyah-beyazlı formayla çıktığı 50 maçta 1 gol-4 asistlik katkı verdi.

TAYFUR BİNGÖL KARARINI VERDİ

Öte yandan Beşiktaş'ta yolların ayrılacağı bir diğer isim ise Tayfur Bingöl. Eyüpspor ile anlaşmaya yakın. 31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla 46 maça çıktı. Bingöl bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

