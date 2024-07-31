Son dakika haberi: Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe yorumu!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'i çalıştıran Bruno Genesio, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Fenerbahçe eşleşmesini değerlendirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerin önem taşımadığını belirten Bruno Genesio, "Ön eleme turlarında maçlar her zaman zorlu geçiyor. Fenerbahçe veya Lugano fark etmeksizin rakibin kim olduğu çok önem taşımıyor" dedi.

Fenerbahçe'nin Lugano maçındaki performansına parantez açan Bruno Genesio, "Fenerbahçe de bugün biraz zorlanmış; önce geri düşmüşler, sonra geri dönmüşler" diye konuştu.

Turu geçmek için yeterli kaliteye sahip olduklarını vurgulayan Bruno Genesio, "Bu maçlarda fark çok az oluyor ve her şeyi detaylar belirliyor. Bu nedenle, her iki maçta da yüksek konsantrasyonla sahaya çıkıp şansımızı sonuna kadar zorlamalıyız. Yeterli kaliteye sahibiz, iki maç için de takımıma güvenim tam" açıklamasını yaptı.