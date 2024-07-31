Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde tur için sahaya çıkıyor

Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, Sırbistan'dan Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak.

Galibiyet ve beraberlikte adını üst tura yazdıracak Trabzonspor'un 2 farklı mağlubiyeti durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Bordo mavililer, müsabakayı üç ve daha farklı skorla kaybederse turu Ruzomberok geçecek.

Trabzonspor'da yeni transfer Stefan Savic, ilk maç öncesi UEFA'ya bildirilmediğinden karşılaşmada forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibi, bu akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.