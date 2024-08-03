Mustafa Hekimoğlu: Bu formayı inşallah en güzel şekilde temsil edeceğim

Siyah-beyazlıların Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı kaldırdığı maçta bir de gol bulan 17 yaşındaki genç golcü Mustafa Hekimoğlu, basın mensuplarına konuştu.

Genç futbolcu, "Bir derbi için 5-0'lık galibiyet çok güzel bir şey. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kupa kaldırmak bizim için alışkanlık oldu" ifadelerini kullandı.

Hekimoğlu ayrıca, attığı golle ilgili olarak, "Maçtan önce arkadaşlarım da hissetmişti, bana yazmışlardı gol atacaksın diye. Bu golüm de onlara armağan olsun" diye konuştu.

Mustafa Hekimoğlu ayrıca, Beşiktaş formasıyla nice gollere imza atmayı hedeflediğini vurgulayarak, "Nice gollere inşallah. Bu formayı inşallah en güzel şekilde temsil edeceğim" şeklinde konuştu.