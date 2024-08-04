SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına, 22’lik stoperle büyük ölçüde anlaştı

Forvet arayışlarının yanı sıra defansa takviye için de çalışan Trabzonspor, sol stoper bölgesi için birçok farklı isimle temas halinde. Bordo-mavililer, son olarak Ukrayna 1. Lig ekiplerinden Zorya Luhansk'ın 22 yaşındaki oyuncusu Arseniy Batagov için girişimde bulundu. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan ve Ukrayna U23 Milli Takımı ile olimpiyatlarda mücadele eden genç savunmacının, scout ekibi tarafından tespit edildiği öğrenildi.Özellikle ayağına hakimiyeti ile dikkat çeken genç futbolcu, potansiyelli bir isim olarak rapor edilirken, bordo-mavili yönetim resmi teklifini iletti. Oyuncunun gelmeye hazır olduğu, kulübü ile de 2 milyon Euro üzerinden büyük ölçüde anlaşma sağlandığı öne sürüldü., UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rapid Wien ile oynanacak maç öncesi kadrosunu UEFA'ya sundu. Okay Yokuşlu ve Savic'in yazıldığı yeni listeye, maçtan 24 saat öncesine kadar iki yeni transfer eklenebilir. Böyle bir ihtimal ortaya çıktığında iki oyuncu silinecek ve transferler dahil edilebilecek.yeni oyuncusu Pedro Malheiro, bordo-mavili formayla ilk maçına Ruzomberok karşısında çıktı. Sözleşme imzaladıktan sonra ilk maçın kadrosunda yer almasına rağmen süre bulamayan Portekizli, rövanşta kendini gösterdi. Sağ beke yeni bir heyecan getiren ve önündeki Visca ile uyum yakaladığı gözlenen 23 yaşındaki oyuncu, taraftarlardan geçer not aldı.