GALATASARAY HABERLERİ: Zaha ’kapa çeneni’ dedi ve gitti

Galatasaray'da Hatayspor karşılaşması öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11 planlamasında yer almayan Wilfried Zaha, yedek soyunduğu Beşiktaş derbisinin ardından ayrılmaya karar vermişti. Suudi Arabistan'dan talipleri olan Fildişili futbolcu, eski takımı Crystal Palace ile anlaşamayınca Leicester City'nin teklifini değerlendirdi. Ada ekibiyle her konuda anlaşan yıldız oyuncu, dün sakatlık riski göz önüne alınarak kadroya alınmadı.

8.8 MİLYON EURO ÖDENECEK

İngiliz kulübüyle pazarlıklara başlayan Galatasaray, oyuncunun 8.8 milyon Euro'luk maliyetinin tamamını Leicester City'ye ödetecek. Zaha dün kendisiyle ilgili olumsuz yorum yapan Galatasaray taraftarına, "Kapa çeneni" yazarak sarı-kırmızılı kulübe veda etti. Teknik direktör Okan Buruk da haberi doğrulayarak, "Zaha'nın yakın zamanda transfer görüşmesi vardı. Premier Lig'e dönmek istiyor. Kendisini riske etmedik" diye konuştu.

