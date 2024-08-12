Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Carlos Carvalhal'in yeni takımı belli oluyor
Giriş Tarihi: 12.8.2024 15:35

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Carlos Carvalhal'in yeni takımı belli oluyor

Beşiktaş ve Başakşehir'de görev yapan Carlos Carvalhal'in, Portekiz'in Braga takımıyla anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Carlos Carvalhal’in yeni takımı belli oluyor

Daniel Sousa ile yollarını ayıran Braga'da teknik direktörlük görevine, bir dönem Beşiktaş ve Başakşehir'i de çalıştıran Carlos Carvalhal'in getirileceği ileri sürüldü. Portekiz gazetesi O Jogo'nun haberine göre; Carvalhal ile Braga arasındaki anlaşma neredeyse tamamlandı ve imzaların bugün atılması bekleniyor.

Haberde, 58 yaşındaki teknik adamın bu akşam yapılacak antrenmanda takımın başında olacağı kaydedildi. Son olarak Yunanistan'ın Olympiakos takımını çalıştıran Portekizli hoca, geçtiğimiz şubat ayından bu yana boştaydı. Transferin gerçekleşmesi halinde Carlos Carvalhal üçüncü kez Braga'nın başına geçmiş olacak. Tecrübeli teknik adam, 2006-2007 sezonun 13 maç çalıştırdığı Portekiz takımına, 2020-2022 yılları arasında 104 maçta teknik direktörlük yapmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Carlos Carvalhal'in yeni takımı belli oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA