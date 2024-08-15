Varşova’da dev zirve

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün Real Madrid ile Atalanta arasında oynanan Süper Kupa maçını izlemek için Polonya'ya gitti. Müsabaka öncesi Hacıosmanoğlu, Varşova'da UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi. Toplantıda Ceferin, Hacıosmanoğlu'na yeni görevinde başarılar diledi. İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceğimiz EURO 2032 ve ülkemizde oynanacak 2026 Avrupa Ligi finali ile 2027 Konferans Ligi finaline dair hazırlıkların son durumu değerlendirildi. Ayrıca TFF ve UEFA'nın işbirliği doğrultusunda hayata geçirilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulurken, yeni UEFA organizasyonlarının ülkemizde gerçekleştirilme ihtimalleri üzerinde konuşuldu. Ceferin, TFF Başkanı'nı 10 Eylül'de UEFA'nın Nyon'daki genel merkezine davet etti.