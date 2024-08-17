Lamine Yamal’ın babasını bıçaklayanların cezası belli oldu!

EURO 2024'te İspanya ile şampiyonluk yaşayan Barcelona'nın 17 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal, turnuva sonrası şok bir olayla karşı karşıya geldi.

Genç oyuncunun babası Mounir Nasraoui, bir otoparkta 4 saldırgan tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

İLK KEZ KONUŞTU

İspanya'nın Mataro kentindeki bir otoparkta bıçaklı saldırıya uğrayan ve sırtından defalarca bıçaklanan Mounir Nasraoui ilk kez konuştu. İspanya basınında yer alan bilgilere göre Lamine Yamal'ın babası yaşadığı saldırıdan sonra "Çok korktum. Kendimi ölüm ve yaşam arasında gördüm" ifadelerini kullandı.

İspanya basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui'yi bıçaklayarak yaraladığı iddia edilen dört kişiden birinin tutuklu yargılanmasına karar verildi.

İŞTE DİĞER CEZALAR

Mahkeme, iki kişi için ise ayda iki kez mahkemeye gitme, pasaportlarının alınması, ülke dışına çıkmalarının yasaklanması ve mağdura bir yıl boyunca 300 metreden yakınlaşmayarak iletişim kurmalarının yasaklanmasını kararlaştırdı. Bir diğer kişi için ise 6 ay sürecek şekilde mağdura 200 metreden yakınlaşmama ve iletişim kurmama cezası verildi. (Fanatik)