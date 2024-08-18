Kupa canavarı Jorge Jesus

Fenerbahçe'den gittiği Al Hilal'de rekorları alt üst eden Jorge Jesus, Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'a karşı oynadığı Süper Kupa finalini de 4-1 kazandı. 44'te Ronaldo'nun golüyle geriye düşen Jesus'un öğrencileri 55'de Savic, 63 ve 69'da Mitrovic, 72'de Malcom ile farka gitti.Kral Kupası şampiyonluğu gibi başarıların ardından Süper Kupa'yı da ikinci kez kaldırdı.