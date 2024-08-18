Kupa canavarı Jorge Jesus

Fenerbahçe'den gittiği Al Hilal'de rekorları alt üst eden Jorge Jesus, Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'a karşı oynadığı Süper Kupa finalini de 4-1 kazandı. 44'te Ronaldo'nun golüyle geriye düşen Jesus'un öğrencileri 55'de Savic, 63 ve 69'da Mitrovic, 72'de Malcom ile farka gitti. Portekizli teknik adam, Arabistan'da yaşadığı futbol tarihinin en uzun galibiyet serisi, ligde puan ve gol rekoru kırarak şampiyonluk, ligde namağlup şampiyonluk,
Kral Kupası şampiyonluğu gibi başarıların ardından Süper Kupa'yı da ikinci kez kaldırdı.