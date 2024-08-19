TRABZONSPOR HABERLERİ: Yeni transfer Seok'tan flaş sözler: "Menajerim istemese de..."

Bordo-mavili takımın bir süredir peşinde olduğu ve iki gün önce prensipte anlaşmaya vardığı Hyun-seok Hong'un geliş programı netleşiyor. Güney Koreli orta saha oyuncusunun bugün Türkiye'ye gelmesi ve sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.Karadeniz ekibi, yazışmaları kısa süre içerisinde sonuçlandırıp bu transferi resmen açıklamak istiyor.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 25 yaşındaki Hong,açıklamasında bulundu.perşembe günü Konferans Ligi'nde oynanacak St. Gallen maçında forma giyemeyecek.Trabzonspor turu geçerse yeni transfer, grup aşamasında oynayabilecek.