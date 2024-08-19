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Giriş Tarihi: 19.8.2024 10:15 Son Güncelleme: 19.8.2024 10:23

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yeni transfer Seok'tan flaş sözler: "Menajerim istemese de..."

Bu sezon kadrosuna 10 oyuncu transfer eden Trabzonspor durmak bilmiyor. Bordo-mavili takım, Güney Koreli oyuncu Hyun-Seok Hong ile anlaşmaya vardı. “Menajerim istemese de Trabzon’a gitmeyi ben seçtim” diyerek transferini duyuran Güney Koreli, imza için bugün Türkiye’ye gelecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Yeni transfer Seok’tan flaş sözler: Menajerim istemese de...
Bordo-mavili takımın bir süredir peşinde olduğu ve iki gün önce prensipte anlaşmaya vardığı Hyun-seok Hong'un geliş programı netleşiyor. Güney Koreli orta saha oyuncusunun bugün Türkiye'ye gelmesi ve sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

Yaklaşık 4 milyon Euro bedelle transferi sonuçlandıran Trabzonspor, Gent'e ödemeyi taksitler halinde gerçekleştirecek. Karadeniz ekibi, yazışmaları kısa süre içerisinde sonuçlandırıp bu transferi resmen açıklamak istiyor.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 25 yaşındaki Hong, "Menajerim gitmememi söylese de Trabzon'a gitmeyi ben istedim ve kabul ettim" açıklamasında bulundu.

HYUN-SEOK HONG ST. GALLEN'DE YOK

HYUN-SEOK HONG, perşembe günü Konferans Ligi'nde oynanacak St. Gallen maçında forma giyemeyecek. Gent ile Konferans Ligi'nde oynayan Güney Koreli'nin statü gereği yerini alamayacağı belirtildi. Trabzonspor turu geçerse yeni transfer, grup aşamasında oynayabilecek.
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TRABZONSPOR HABERLERİ: Yeni transfer Seok'tan flaş sözler: "Menajerim istemese de..."
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