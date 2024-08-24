Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu 28’e katladı rekorla gitti!

Fenerbahçe'de uzun zamandır süren belirsizlik son buldu, Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton&Hove Albion'a transfer oldu. Sarılacivertli kulüp, genç futbolcuyu 2018-2019 sezonunda Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den 1.4 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. 24 yaşındaki sol bekin gittiği rakam ise 28'e katladı: 40 milyon Euro… İki ay süren görüşmelerin ardından dün iki kulüp arasındaki anlaşmalar tamamen olumlu sonuçlandı. Ferdi bu bonservis bedeliyle Türk futbol tarihinin rekorunu kırdı.

3.5 MİLYON EURO MAAŞ, 5+1 YILLIK KONTRAT



Milli futbolcunun, yeni kulübüyle 5+1 yıllık sözleşme imzalayacağı ve 3.5 milyon Euro maaş alacağı öğrenildi. Öte yandan Kanarya, yıldız oyuncudan kazanacağı geliri transfere ayıracak. Fenerbahçe'nin orta saha, stoper ve sol bek mevkilerine takviye yapmayı planladığı bildirildi. Dün İngiltere'ye giden oyuncu, sağlık kontrolünün ardından resmi mukaveleyi imzalayacak. Sarı-lacivertliler, transfer yapılana kadar sol bekte Oosterwolde ile yola devam edecek. Hatta 23 yaşındaki futbolcunun o bölgenin as oyuncusu olabileceği, takviyenin ise sol stopere yapılabileceği ifade edildi.



İŞTE EN YÜKSEK BEDELLİ SATIŞLAR



1.Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe) - 40 milyon Euro (Brighton)

2.Sacha Boey (G.Saray) - 30 milyon Euro (Bayern Münih)

3.Cenk Tosun (Beşiktaş) - 22.5 milyon Euro (Everton)

4.Elvir Baljic (Fenerbahçe) - 21 milyon Euro (Real Madrid)

5.Vedat Muriqi (Fenerbahçe) - 21 milyon Euro (Lazio)

6.Arda Güler (Fenerbahçe) - 20 milyon Euro (Real Madrid



7 FARKLI BÖLGEDE 204 MAÇ



Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe kariyeri dolu dolu geçti. On numara, orta saha sağ ve sol, sol ve sağ kanat, sağ ve sol bek olmak üzere tam 7 farklı mevkide ter döken yıldız futbolcu, 68 kezle en çok sol bekte görev yaptı. Toplam 204 maça çıkarken 18 gol attı, 22 de asist yaptı. Ancak Ferdi'nin performansı, kupa sayısıyla doğru orantılı değil… Sarı-lacivertlilerde sadece 2022-23 sezonunda bir Türkiye Kupası kazanabildi.

F.BAHÇE AÇIKLADI



Sarı-lacivertli kulüp, Ferdi Kadıoğlu'nun transferiyle ilgili ilk açıklamayı dün akşam yaptı: "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir." Ardından da Ferdi İngiltere'nin yolunu tuttu.

AİLESİYLE BİRLİKTE 'ÖZEL' UÇUŞ YAPTI



Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ve ailesi, dün akşam İngiltere'ye gitti. Saat 20.30'da milli futbolcu ve ailesi, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Ada'nın yolunu tuttu.