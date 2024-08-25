Fenerbahçeli futbolcu Fred: Önümüzde gidilecek uzun bir sezon var

Fenerbahçe'de hat-trick yapan Fred, maç ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Üç gol attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Brezilyalı orta saha, "Öncelikle şükürler olsun demek istiyorum, son iki haftam açıkçası zordu. Çünkü sakatlığım söz konusuydu. Ama sahada olabilmek için takıma yardım edebilmek için her şeyi yaptım. Bugün de sahadaydım. Üç gol attım, hat-trick yaptım. Bundan dolayı da gerçekten çok mutluyum. Ama şunu da belirtmek gerekiyor ki bugün takım olarak çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Herkes elinden gelenin en iyisini gösterdi. Tabii ki de bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Çünkü önümüzde gidilecek uzun bir sezon var. Bugünden dolayı mutluyuz, şimdi dinleneceğiz. Cuma günü çok önemli bir maça çıkacağız" diye konuştu.

"EŞİM, 13 NUMARAYI ÇOK SEVİYOR"

13 numaralı formayı giyinmesi ile ilgili olarak Fred "Açıkçası Brezilya'da bu numara şans getiren bir numara. Ben eşimle konuşmuştum bu konuyla alakalı olarak. Eşim, 13 numarayı çok seviyor. Söylemiş olduğum gibi Brezilya'da 13 numara şans getiren bir numara. Benim de ilk maçımda numaramı değiştirerek atmış olduğum 3 gol söz konusu, hat-trick yaptım. Umarım bu numara bana şans getirmeye devam eder sezon boyunca" şeklinde konuştu.

"SEZONU İYİ ŞEKİLDE İLERLETMEK İSTİYORUZ"

Teknik direktör Mourinho'nun kendisi ile ilgili sözlerine ilişkin bir soruya yanıt veren 31 yaşındaki futbolcu, "Aslında şunu söylemek gerekiyor ki takımdaki herkes çok büyük bir kapasiteye sahip futbol oynamak bakımından. Dolayısıyla sadece beni değerlendirmemek gerekiyor bu noktada. Çünkü takım içerisindeki herkes futbol oynamayı biliyor, nasıl oynanması gerektiğini biliyor. Gayet kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Elbette ki her maçı oynamak isteyen bir futbolcuyum. Ama oynasam da oynamasam da yerime oynayacak takım arkadaşlarım da en iyisini ortaya koyacaktır. Tabi ki sezon uzun, sezon içerisinde zorlu dönemler olabiliyor sakatlık gibi. Ama söylemiş olduğum gibi herkes elinden gelenin en iyisini ortaya koyuyor. Söylemiş olduğum gibi iyi bir kadro iyi bir takıma sahibiz. Ve hep beraber bu sezonu iyi bir şekilde ilerletmek istiyoruz. Ve ben buradayım. Tabi ki de oynamayı her zaman istiyorum. Takım olarak da iyi bir şekilde devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.