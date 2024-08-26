GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu’nun gündemi yine ayrılık

Galatasaray'da transfer döneminde en çok konuşulan isimlerden biri Kerem Aktürkoğlu oldu. Takımdan ayrılma isteğini ileten ve kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen 25 yaşındaki oyuncu, kulübün beklediği teklifleri getiremedi. Rusya'dan Spartak Moskova resmi teklifle gelen tek kulüp olurken, diğer ekipler söylenti boyutunda kaldı. Sarı-kırmızılılar Moskova'ya onay verse de Kerem anlaşamayınca transfer yattı. Ancak son olarak Beşiktaş maçında soyunma odasında yaşadığı gerginlik nedeniyle kaptanlığı alınan Kerem, ayrılık fikrini bir kez daha düşünmeye başladı. 25 yaşındaki oyuncu, İspanya, İngiltere ve Almanya'dan beklediği teklifler gelmeyince Rusya transferini masaya yatırdı.

MENAJERİ İLE GÖRÜŞECEK, AYRILABİLİR

Menajeriyle görüşme yapacak Kerem'in ayrılabileceği öğrenildi. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 2020 yılından bu yana Galatasaray'da oynayan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılılarda çıktığı 177 maçta 45 gol attı ve 41 asist yaptı. (Fotomaç)