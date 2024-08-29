Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor, St. Gallen karşısında tur peşinde! 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 29.8.2024 18:40 Son Güncelleme: 29.8.2024 18:58

Son dakika: Trabzonspor, St. Gallen karşısında tur peşinde! 11'ler belli oldu

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçında İsviçre ekibi St. Gallen'i konuk ediyor. Bordo-mavili takım ilk maç 0-0 sona eren karşılaşmadan sonra Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için kazanmak zorunda. Zorlu maç öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Son dakika: Trabzonspor, St. Gallen karşısında tur peşinde! 11’ler belli oldu

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında Papara Park'ta bugün İsviçre ekibi St. Gallen'i konuk ediyor. Zorlu karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

KARŞILAŞMA ATV'DEN CANLI YAYINLANACAK

Mücadele ATV ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Papara Park'ta oynanacak olan mücadele Letonya'lı hakem Andris Treimanis düdük çalacak.

Trabzonspor, ilk maçı 0-0 sona eren karşılaşma sonrası bugün evinde kazanmak ve Konferans Ligi'nde gruplara kalmak istiyor. Maç öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.

Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barisic, Okay, Mendy, Bardhi, Orsic, Visca, Enis Destan,

St. Gallen: Ati-Zigi, Ambrosius, Witzig, Geubbels, Akolo, Görtler, Vallci, Toma, Schmidt, Okoroji, Stevanovic

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Trabzonspor, St. Gallen karşısında tur peşinde! 11'ler belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA