Son dakika: Trabzonspor, St. Gallen karşısında tur peşinde! 11’ler belli oldu

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında Papara Park'ta bugün İsviçre ekibi St. Gallen'i konuk ediyor. Zorlu karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.
KARŞILAŞMA ATV'DEN CANLI YAYINLANACAK
Mücadele ATV ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Papara Park'ta oynanacak olan mücadele Letonya'lı hakem Andris Treimanis düdük çalacak.
Trabzonspor, ilk maçı 0-0 sona eren karşılaşma sonrası bugün evinde kazanmak ve Konferans Ligi'nde gruplara kalmak istiyor. Maç öncesi Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu.
Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barisic, Okay, Mendy, Bardhi, Orsic, Visca, Enis Destan,
St. Gallen: Ati-Zigi, Ambrosius, Witzig, Geubbels, Akolo, Görtler, Vallci, Toma, Schmidt, Okoroji, Stevanovic