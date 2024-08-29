Son dakika: Trabzonspor, St. Gallen karşısında tur peşinde! 11’ler belli oldu

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında Papara Park'ta bugün İsviçre ekibi St. Gallen'i konuk ediyor. Zorlu karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

KARŞILAŞMA ATV'DEN CANLI YAYINLANACAK

Mücadele ATV ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Papara Park'ta oynanacak olan mücadele Letonya'lı hakem Andris Treimanis düdük çalacak.