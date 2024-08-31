FENERBAHÇE HABERLERİ: Spartak Moskova’dan Cengiz’e 8 milyon Euro

Geçtiğimiz sezon başında 15 milyon Euro'luk rekor bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz Ünder, beklentilerin altında kaldı. Sakatlıklarla ve inişli çıkışlı grafikle geçen ilk sezonun ardından milli futbolcu gözden çıkarıldı. Yeni sezonda da teknik direktör Jose Mourinho tarafından uzun süre kadroya alınmayan Cengiz Ünder, son maçlarda yedek kulübesinde yer aldı.

SPARTAK MOSKOVA YENİDEN TALİP: 8 MİLYON EURO

Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından geleceği soru işareti oluşturan Cengiz Ünder için, Spartak Moskova yeniden Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Rus ekibi, 12 Eylül'de sona erecek transfer dönemi içerisinde Cengiz Ünder'i kadrosuna katmayı hedefliyor. Spartak Moskova'nın Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye sunduğu teklifin 8 milyon Euro olduğu öğrenildi. Fenerbahçe ise bu rakamı 10 milyon Euro bandına çekmeyi amaçlıyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. (Takvim)