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Giriş Tarihi: 31.8.2024 16:04

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın yeni golcüsü Simon Banza! Bu akşam geliyor

Trabzonspor, Simon Banza ve kulübü Braga ile anlaştı. Banza, kiralık olarak Bordo-Mavili formayı giyecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’nın yeni golcüsü Simon Banza! Bu akşam geliyor

UEFA Konferans Ligi'nde elenerek Avrupa macerasına veda eden Trabzonspor, transfer çalışmalarında gaza bastı. Trabzonspor, golcü oyuncu Simon Banza ve kulübü Braga ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki forvetin Bordo-Mavililerde kiralık olarak forma giyecek.

28 yaşındaki Kongolu golcü Simon Banza, imza için bu akşam Türkiye'ye gelecek. Simon Bansa, bu sezon Portekiz ekibi Braga formasıyla 2 maçta 33 dakika boy gösterdi. 28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına gol ya da asist katkısı sağlamadı.

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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın yeni golcüsü Simon Banza! Bu akşam geliyor
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