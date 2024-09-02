Başakşehir’den süper dönüş

AVRUPA kupalarında yoluna kayıpsız devam eden RAMS Başakşehir, ligde de fırtına gibi esiyor. Antalyaspor'u konuk eden turuncu-lacivertli takım, iki farklı geriye düştüğü maçtan 5-2'lik galibiyetle ayrılıp 2'de 2 yaptı. Larsson'un dublesiyle şoka giren Başakşehir'i ilk yarının sonuna doğru 43'te Figueiredo umutlandırdı: 1-2.
Golle beraber rüzgârı arkasına alan Çağdaş Atan'ın takımı, Deniz Türüç (62) ve Piatek'in (64) üst üste golleriyle öne geçti.
Alex'in başında olduğu Antalyaspor karşılık vermek istedi ancak başaramadı. Başakşehir'in Polonyalı santrforu Piatek, 8 dakika içinde (72 ve 80) fişi çekip skoru ilan etti.