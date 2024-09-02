Başakşehir’den süper dönüş

AVRUPA kupalarında yoluna kayıpsız devam eden RAMS Başakşehir, ligde de fırtına gibi esiyor. Antalyaspor'u konuk eden turuncu-lacivertli takım, iki farklı geriye düştüğü maçtan 5-2'lik galibiyetle ayrılıp 2'de 2 yaptı. Larsson'un dublesiyle şoka girenGolle beraber rüzgârı arkasına alanAlex'in başında olduğu Antalyaspor karşılık vermek istedi ancak başaramadı.