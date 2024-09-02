BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’dan transfer atağı! İtalyan basını duyurdu

Süper Lig'e çok iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Lige 3'te 3 yaparak giren siyah beyazlılarda, gözler transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda. Yönetim özellikle bek ve kanat bölgesine takviye yapmayı hedefliyordu. Ancak Beşiktaş'ın transfer operasyonuna dair şaşırtan bir haber geldi. İtalyan basını, siyah beyazlıların sürpriz bir ismin peşinde olduğunu duyurdu. İşte ayrıntılar...

FootballItalia'da yer alan habere göre Beşiktaş, Torino forması giyen Adrien Tameze'yi kadrosuna katmak istiyor. Haberde Torino'nun, 30 yaşındaki orta sahayı Beşiktaş'a satmak için görüşmelerde bulunduğu belirtildi. İki kulüp arasındaki resmi görüşmelerin ise birkaç gündür devam ettiği kaydedildi. Fransız futbolcunun, Torino ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da Beşiktaş'a transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı. Tecrübeli oyuncunun genellikle defansif orta saha olarak görev yaptığı ancak gerektiğinde stoper olarak da oynayabildiği ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Adrien Tameze geçen sezon Torino'da toplam 31 maçta forma giydi. Tameze bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Fransız isim, 2023 yazında Hellas Verona'dan 2.8 milyon Euro karşılığında Torino'ya transfer olmuştu. 1.82 boyundaki futbolcu kariyerinde Nancy, Valenciennes FC, Nice ve Atalanta gibi takımlarda da ter dökmüştü. (Fotomaç)