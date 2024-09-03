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Giriş Tarihi: 3.9.2024 09:55

FENERBAHÇE HABERLERİ: Luan Peres ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'nin 2 yıl önce Marsilya'dan 5.23 milyon euroya transfer ettiği Luan Peres beklentilerin altında kalmıştı. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı da bulamayan deneyimli stoper ile yolların ayrıldığı bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Luan Peres ile yollar ayrıldı

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, gece yarısı Brezilyalı futbolcu Luan Peres ile yolların ayrıldığını TFF'ye bildirdi.

TFF'YE BİLDİRİLDİ

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilen resmi belge ile 30 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu ile yolların ayrıldığı belirtildi.

PERFORMANSI

Fenerbahçe, Luan Peres'i 2022-2023 sezonu devre arasında 5 milyon 230 bin Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Luan Peres, sarı-lacivertli forma ile toplam 23 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu söz konusu müsabakalarda 1 gol ve 1 asitlik performans sergiledi.

KARNESİ

30 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 1 milyon 300 bin Euro. Portuguesa altyapısında yetişen Luan Peres daha sonra Santa Cruz-PE, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense, Club Brugge, Santos ve Marsilya'da oynadı.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Luan Peres ile yollar ayrıldı
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