Fenerbahçe’den transfer çalışmalarıyla ilgili açıklama

Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Burak Çağlan Kızılhan transfer gündemi ile ilgili kulüp resmi kanallarına açıklamalarda bulundu.

Kızılhan, "Bugün itibarıyla, sezon başında belirlediğimiz yol haritamız kapsamında, Futbol Takımımıza gereken takviyeleri en doğru hamlelerle gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Futbol Takımımızın UEFA kadrosunu da tüm bu çalışmalar doğrultusunda tamamlamış bulunuyoruz. Futbol Takımımız, UEFA Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun öncülüğünde, taraftarımızın eşsiz destekleri ile emin adımlarla hedeflerine yürüyecek kimliğe sahiptir. Fenerbahçe'nin doğası ve hedefleri gereği transfer çalışmalarımız ve potansiyel transfer adımlarımız ise durmaksızın devam etmektedir.

Takımımızın hedefleri yolunda kadromuzu daha da derinleştirip kadro değerimizi yükseltecek alternatif oyuncu girişimlerimiz sürmekle birlikte; Futbol Takımımızın kısa, orta vadeli yapılanması çerçevesinde potansiyeli olan genç oyuncu girişimlerimizin de olduğunu vurgulamak istiyorum. Büyük taraftarımızın her zaman olduğu gibi sonsuz destekleriyle Teknik Direktörümüz Mourinho ve armamız için mücadele eden Futbol Takımımızın yanlarında olacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.