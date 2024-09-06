BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan Semih Kılıçsoy kararı!

Beşiktaş'ta hafta başında çok önemli bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. Aralarında Portekiz'in de yer aldığı Avrupa'nın önde gelen liglerinde yaz transfer mevsinin son günü olan 2 Eylül Pazartesi günü Beşiktaş'a sürpriz bir talep geldi. Portekiz'in köklü kulüplerinden Porto, Beşiktaş yönetimine ulaşarak Semih Kılıçsoy'la ilgili taleplerini iletti.

TRANSFER İÇİN NABIZ YOKLANDI

Genç yıldızın durumu hakkında bilgi almak istediklerini ileten Portekizliler, "Geçici transferi ya da bonservisi ile kalıcı transferi için belirlediğiniz şartlar var mı?" diye sordu. Aynı saatlerde yoğun bir transfer mesaisinde olan Siyah-Beyazlı yöneticiler, ekibine net bir mesaj yollayarak, "Yaz transfer döneminde Semih'i herhangi bir şartla elden çıkarmayı düşünmüyoruz. Oyuncumuzun ayrıldığı senaryo ile ilgili çeşitli şartlar belirlemiş değiliz" diyerek, transfer pazarlığını başlamadan bitirdi.

VAN BRONCKHORST'UN TALEBİ

Yönetimin, Semih Kılıçsoy'un geleceği ile yakın bir zamanda teknik ekiple yaptığı görüşme nedeniyle bu kararı aldığı ortaya çıktı. Hollandalı teknik adam Van Bronckhorst'un 'geri çevrilemez" bir teklif olmadığı takdirde Semih'in kadroda kalmasını istediği, bu nedenle yönetimin tekliflere mesafeli durduğu ifade edildi. Rus ekibi Spartak Moskova'nın da milli yıldızla ilgili ciddi ilgisinin olduğu ancak Beşiktaş'a henüz net bir bir teklif yapmadığı biliniyor. (Milliyet)