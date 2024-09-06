FENERBAHÇE HABERLERİ: Boca Juniors’tan Medina için Fenerbahçe açıklaması!

Boca Juniors Yöneticisi Mauricio Serna, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Cristian Medina ile ilgili bir açıklama yaptı. Serna, "İlk 11'de yer alıyor, harika bir gelişim gösterdi. Bence en iyi oyuncularımızdan biri, bizim için ve teknik heyet için çok önemli. Medina da bu takımdaki önemini biliyor." dedi.TNT Sports'tan Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgili gelen soruya Serna, "Henüz elimizde net bir şey yok. Çok fazla söylenti var. Ne yazık ki bazı ülkelerde transfer piyasası hala açık. Bu da bizi zorlamaya devam ediyor. Çünkü parayı masaya koyuyorlar ve oyuncularınızı alıyorlar. Kötü durumlarda kalıyorsunuz ama oyunun kuralı da bu. Cristian'ın bizimle kalacağına, gittikçe daha iyi oynayacağına, parlayacağına ve Boca'da kalacağına eminiz. Çok daha fazlası olma potansiyelini taşıyor." cevabını verdi.Minuto Uno'da yer alan habere göre; Juan Roman Riquelme, Meksika'da Uluslararası Futbol Onur Listesi'ne dahil edilme törenine katıldıktan sonra Arjantin'e geri dönecek ve Medina ile görüşecek. Haberin detayında, Cristian Medina'nın, Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme ile yapacağı görüşmede Fenerbahçe'nin teklifinin kabul edilmesini ve ayrılığına izin verilmesi talebini ileteceği belirtildi. (Sporx)